Моисеев о 8:3 с минским «Динамо»: «Не такая легкая игра, как кажется по счету. Стыки, столкновения – очень тяжелый матч»

отметил, что СКА хорошо воспользовался большинством в игре с минским «Динамо».

Клуб из Санкт-Петербура одержал победу в первом матче серии Кубка Гагарина со счетом 8:3.

– Не такая легкая игра, как кажется по счету. Стыки, столкновения – очень тяжелый матч.

Хорошо воспользовались большинством, довели матч до победы. Идем дальше.

– В первом перерыве были какие-то изменения? На второй период СКА вышел совсем другим.

– Нет, просто был первый матч. Все втягивались. Ко второму периоду привыкли к игре, и все пошло.

– Несколько раз доходило до драк. Это напряжение плей-офф?

– Игровые моменты. Каждый заступается за партнеров, поэтому так происходит, – сказал нападающий .

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