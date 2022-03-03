Моисеев о 8:3 с минским «Динамо»: «Не такая легкая игра, как кажется по счету. Стыки, столкновения – очень тяжелый матч»

Данила Моисеев отметил, что СКА хорошо воспользовался большинством в игре с минским «Динамо».
Клуб из Санкт-Петербура одержал победу в первом матче серии Кубка Гагарина со счетом 8:3.
– Не такая легкая игра, как кажется по счету. Стыки, столкновения – очень тяжелый матч.
Хорошо воспользовались большинством, довели матч до победы. Идем дальше.
– В первом перерыве были какие-то изменения? На второй период СКА вышел совсем другим.
– Нет, просто был первый матч. Все втягивались. Ко второму периоду привыкли к игре, и все пошло.
– Несколько раз доходило до драк. Это напряжение плей-офф?
– Игровые моменты. Каждый заступается за партнеров, поэтому так происходит, – сказал нападающий СКА.
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