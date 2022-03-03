Тайлер Грэйовак: «У минского «Динамо» есть все шансы, чтобы изменить ход серии со СКА»

Тайлер Грэйовак считает, что у минского «Динамо» есть шансы изменить ход серии со .

В первом матче плей-офф команда из Беларуси уступила со счетом 3:8.

– Это была лишь первая игра долгой серии. Пока мы уступаем, но это еще не итоговый результат. Нам надо проанализировать ошибки, сделать правильные выводы, сохранить то, что получалось хорошо. И дальше от этого отталкиваться. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы изменить ход этой серии.

Это плей-офф – важный момент для любого игрока. Каждый хочет побеждать. Следующий матч будет важным.

– Ты сделал классный проход, когда ассистировал . В соцсетях это сравнивали с перформансом Макдэвида или Коробова. Что скажешь о таком сравнении? Кто тебя больше вдохновил?

– Не сказал бы, что кто-то конкретно меня вдохновил. Это игровой момент. Увидел свободное пространство и партнера в выгодной позиции, сделал все, чтобы эта атака получилась голевой.

– По сравнению с матчами регулярки СКА чем-то удивил?

– Мы ждали такую игру. Знали, что у них много мастеровитых игроков и им нельзя давать много возможностей. Но получилось, что было много удалений, которые погубили нас, сказались на счете. Если мы исправим эти ошибки, то все будет хорошо, – сказал нападающий минского «Динамо».

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