Михаил Воробьев: «СКА не смотрит на игру соперника, старается отталкиваться от своей»

сообщил, что в плей-офф СКА старается отталкиваться от своей игры.

Клуб из Санкт-Петербура одержал победу в первом матче серии Кубка Гагарина против минского «Динамо» со счетом 8:3.

– Хорошая боевая игра была. Повезло, что реализовали большинство, ребята вышли, забили – повели в игре, стало полегче, и потом просто довели до победы.

– Первый период получился несколько нервным – с чем это связано? Первый матч плей-офф или, может, давно не было официальных игр?

– Мне кажется, название «плей-офф» говорит само за себя – игры на вылет, нужно относиться серьезно. Может, какая-то нервозность была, но потом после силовых и всего остального все прошло, все успокоились и начали играть в свой хоккей.

– Когда команда за период забивает 7 голов, как сохранить концентрацию?

– Нас тренеры контролируют. Говорят не смотреть на табло, счет 0:0 – играем так же строго и действуем по плану.

– Ожидаете ли, что «Динамо» что-то изменит в следующих играх, и они сложатся иначе?

– В принципе, на игру соперника мы не смотрим, стараемся отталкиваться от своей. Посмотрим, как будет дальше, – сказал нападающий .

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