Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барс» знает, как играет «Авангард». Два года они выступают одинаково, ничего принципиально нового нет»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий сообщил, что «Ак Барс» знает, как играет «Авангард».

В первом матче серии Кубка Гагарина клуб из Казани уступил со счетом 1:2 в овертайме.

– Даже не знаю, что сказать. Проиграли первый матч, хотя хотели победить, выходили заряженным настроем. Может быть, даже немножко перегорели.

Долго не играли в такой хоккей, плохо начали и первый период провели так себе. Обидно проигрывать, но серия длится до четырех побед, все самое интересное впереди. Будем готовиться к следующей игре.

– Матч этой серии очень похож на прошлогоднюю. Как игра выглядит изнутри?

– Хороший хоккей, в принципе мы знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково, ничего принципиально нового нет. Знаем, как будут играть, но [в этом матче] они оказались немножко лучше. А мы должны были реализовывать большинство, у нас был шанс в концовке основного времени, мы им не воспользовались. Наверное, все сложилось бы по-другому, – сказал нападающий «Ак Барса».

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