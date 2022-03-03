Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барс» знает, как играет «Авангард». Два года они выступают одинаково, ничего принципиально нового нет»

Дмитрий Кагарлицкий сообщил, что «Ак Барс» знает, как играет .

В первом матче серии Кубка Гагарина клуб из Казани уступил со счетом 1:2 в овертайме.

– Даже не знаю, что сказать. Проиграли первый матч, хотя хотели победить, выходили заряженным настроем. Может быть, даже немножко перегорели.

Долго не играли в такой хоккей, плохо начали и первый период провели так себе. Обидно проигрывать, но серия длится до четырех побед, все самое интересное впереди. Будем готовиться к следующей игре.

– Матч этой серии очень похож на прошлогоднюю. Как игра выглядит изнутри?

– Хороший хоккей, в принципе мы знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково, ничего принципиально нового нет. Знаем, как будут играть, но [в этом матче] они оказались немножко лучше. А мы должны были реализовывать большинство, у нас был шанс в концовке основного времени, мы им не воспользовались. Наверное, все сложилось бы по-другому, – сказал нападающий .