Емелин о победе над «Ак Барсом»: «Авангард» смог включиться в игру с самого старта»

считает, что «Авангард» смог включиться в игру с «Ак Барсом» с самого старта.

В первом матче первого раунда плей-офф омский клуб одержал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ, 1-0 в серии).

– Не было игровой практики с 9 января. Как это сказалось?

– Да, конечно, сказалось не в лучшую сторону. Пауза была долгой действительно, но считаю, что все в равных условиях. Поэтому да, мы сыграли несколько контрольных матчей, но как вы и сказали – это совершенно другой ритм.

В данный момент начался плей-офф, где совершенно другое соревнование, другой темп, скорости и борьба. Не смотря на все это, думаю, мы смогли включиться в игру с самого старта. В принципе, получился довольно упорный матч, много борьбы, поэтому все решилось в овертайме.

– Впервые обыграли в сезоне. В самый нужный момент получается? Вы били все, что движется, даже ветерана и экс-партнера Даниса Зарипова.

– Как говорится, на льду друзей нет. Мы боремся за выход в следующий раунд – полуфинал конференции, поэтому все понимают, что каждый матч важен, надо выходить и обыгрывать. Да, в регулярном чемпионате мы уступили им во всех трех встречах, но то была сезонка. В данный момент идет борьба за , поэтому все начинается с чистого листа. Конечно, понимали, что соперник очень серьезный, как физически, так и тактически они сильно играют. Поэтому мы готовились, получилось. В принципе, все только начинается, всего лишь первая игра, поэтому вся борьба еще впереди, – сказал защитник .