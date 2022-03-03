Шарипзянов о серии с «Ак Барсом»: «У победителя будут большие шансы пройти далеко»

оценил победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

Защитник высказался после стартового матча первого раунда Кубка Гагарина.

«Хорошая, плотная игра, не для первого раунда плей-офф. И они, и мы играли хорошо, можно сказать, до первого гола. Когда повели, пропустили неприятную шайбу, но здорово, что довели дело до победы.

Когда узнали, что будем играть с «Ак Барсом», поняли, что будет очень плотная серия, у ее победителя будут большие шансы пройти дальше и дальше.

Этот матч был похож на прошлогодний финал конференции – думаю, так будет каждую игру», – сказал Шарипзянов.

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