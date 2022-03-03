Светлов про 6 очков Гусева в игре с минским «Динамо»: «С таким ярким Никитой могли брать золото Олимпиады»

считает, что получал удовольствие от игры с минским «Динамо».

– Что скажете о рекорде Гусева – 6 очков (1+5) в матче плей-офф?

– Гусев набрал за два периода столько же, сколько за шесть матчей Олимпиады. Было видно, что он получает удовольствие от игры по атакующей системе. Плюс провел на льду 21 минуту, тогда как в Пекине в среднем получал 14-15.

Для мастера плюс восемь-девять смен за игру – большой бонус. С таким ярким Гусевым могли брать золото Олимпиады, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

Напомним, российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале -2022.

Гусев установил рекорд результативности КХЛ за матч плей-офф, набрав 6 очков в игре с минским «Динамо»