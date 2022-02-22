Светлов об Олимпиаде: «Наша сборная сыграла в финском стиле. Копия всегда хуже оригинала, что и подтвердилось»

призвал сборную России не копировать финский стиль игры.

Олимпийский чемпион, бывший тренер клубов КХЛ подвел итоги -2022 в Пекине, на которой сборная России заняла 2-е место.

– В чем, на ваш взгляд, главный пекинский урок для серебряной сборной России и для страны?

– Сегодня многие восхищаются сборной Финляндии, которая благодаря строгой игре в обороне и эффективным выходам в контратаку завоевала олимпийское золото.

В принципе в этом же стиле в Пекине сыграла и наша сборная, результат – серебро, которое вряд ли сделало страну полностью счастливой. Тем более что именно наша команда ехала в Китай в звании олимпийского чемпиона.

При всем уважении к финскому стилю нам, наверное, нужно развивать свои хоккейные традиции, а не брать пример с соседей. Тем более что копия всегда хуже оригинала, что и подтвердили Игры. В этом, на мой взгляд, один из уроков Олимпиады.

– Поясните, пожалуйста.

– Отечественный хоккей всегда отличался именно акцентом на нападение, и в сборной СССР, и в московском «Динамо» на тренировках львиную долю времени уделяли атакующим действиям.

Да, современный хоккей перешел на маленькие площадки, упростился, стал более силовым, но он является остроатакующим – таким, который исторически соответствует нашему стилю, – сказал Светлов.