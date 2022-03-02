Кудашов о результативности Шипачева на Олимпиаде: «Уровень сборной выше клубного. В Пекине все команды были высочайшего уровня»

Алексей Кудашов высказался о результативности Вадима Шипачева на Олимпиаде.

В 6 играх турнира нападающий набрал 3 (1+2) балла.

– Почему Вадим Шипачев на был не так результативен, как у вас в ?

– Уровень сборной выше клубного. У нас в Пекине было немало ребят, выигравших предыдущую Олимпиаду. Егор Яковлев, Миша Григоренко, Никита Нестеров, Вадик Шипачев, , Сергей Андронов. Все они говорят, что две эти Олимпиады даже нельзя сравнивать.

В Пекине все команды были высочайшего уровня. Я связываю это со скоростью. Хоккей ускорился, все стали лучше кататься, быстрее мыслить, плюс маленькие площадки. Это ускорило игру. Ты не можешь выискивать пас – все делается быстро, с бегущими ногами.

– Уровень сильно выше, чем в ?

– Конечно. Не считая , это лучшие игроки, собранные в одном месте. И против них играют такие же. Это не энхаэловский уровень, но очень высокий. И исполнительский, и технический. Разноплановые игроки: кто-то под большинство, кто-то под меньшинство. Разные по размерам и по габаритам.

У всех команд все было в полном порядке. Не имеет значения, кто это: датчане, немцы, словаки. У всех полный набор игроков, – сказал тренер «Динамо» и сборной России.