Защитник сборной Казахстана по хоккею Метальников продлил контракт с «Адмиралом»

Портал Шайба.kz сообщил, что защитник сборной Казахстана по хоккею Леонид Метальников продлил контракт с «Адмиралом» из Владивостока.

Новое соглашение рассчитано еще на один год.

В текущем сезоне у 31-летнего казахстанца 3 результативные передачи в 38 играх.

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