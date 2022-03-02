Казахстанский хоккеист Метальников: «Если так продолжится, мы – Казахстан, Украина, Беларусь, Россия – будем по уровню рядом с Африкой»

Казахстанский хоккеист «Адмирала» Леонид Метальников высказался о событиях на Украине.

«Как и все вы, я в шоке от того, что творят некоторые люди, благодаря которым, если продолжится такими темпами, мы, братские народы скоро все вместе – Казахстан, Украина, Беларусь, Россия – станем по уровню рядом с Африкой. Не собираюсь говорить о войсках НАТО рядом с границами России, о фашистах, о части нацистов в подразделениях, о провокациях, о русских людях, которые хотят в Россию, о влиянии США, об оккупантах или захватчиках, или о том, как в XXI веке можно забрать (обратно) часть территории, тут «выбор за вами».

Что вам ближе, то и выбирайте. Но и без сути конфликта уже понятно то, что хватит. Останавливай, садитесь и договаривайтесь, это и так далеко зашло, дальше еще хуже будет.

И да, друзья, чтобы понимать конфликт, кто прав, а кто виноват, всегда нужно выслушать обе стороны, внимательно и с деталями, помните об этом…

Всем добра и терпения», – написал уроженец Усть-Каменогорска в инстаграме.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию в Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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