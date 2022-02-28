Данис Зарипов: «Хартли держит систему, ни в чем «Авангард» не изменился. «Ак Барс» постарается сделать все идеально в этом году»

дал комментарий перед стартом серии с «Авангардом» в плей-офф .

– Если вспоминать прошлый сезон, то насколько изменился ? Что будет ключевым в этой серии?

– Команда мало изменилась.

держит свою систему. Он подобрал рабочих ребят, которые выполняют его установки, не жалея себя. Практически ни в чем не изменился «Авангард».

Да, они закончили регулярку не на самом высоком месте, но посмотрим, как все сложится. Мы готовы выходить и побеждать. Остальные детали раскрывать не буду.

– Чего в прошлом сезоне не хватило «Ак Барсу» для победы в серии?

– Победа в плей-офф создается из мелочей. Мелкие ошибки, незаметные стороннему человеку, приводят к пропущенным шайбам. В прошлом году так и произошло.

В полуфинал попадают команды, которые допускают меньше ошибок на льду, так и сложилось. Дальше прошли те, кто меньше ошибался.

Последний гол в овертайме – игроку в средней зоне надо было давить, а он побежал на смену. Тут же разворот, атака, гол.

В этом году постараемся все сделать идеально, даст Бог – получится, – заявил нападающий .