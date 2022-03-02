Соркин о том, чувствует ли себя героем после гола в овертайме: «Мы все герои. Надо выиграть четыре матча, чтобы победить в серии»

ответил, считает ли себя героем после победного гола в ворота .

Нападающий ЦСКА забросил победную шайбу в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина.

– Как готовились к плей-офф, когда не было трети состава, который играл на Олимпиаде?

– Подготовка прошла хорошо. Мы знали, что делать в таком ограниченном составе.

Мы готовились к плей-офф и не так важно, что не все товарищеские игры в феврале сложились для нас удачно.

– Чувствуете ли я себе героем?

– Мы все герои. Это не окончательная цель. Надо выиграть четыре матча, чтобы победить в серии.

– Как держать себя в ритме то время, когда много тренируешься и не играешь?

– Мы все ждали возращения турнира. В принципе можно было перегореть, думаю, но мы справились с этим. Все хорошо получилось, – заявил Соркин.