Игорь Никитин: «Локомотив» разбирал ЦСКА, мы играли хорошо. Индивидуальные ошибки выбивали из ритма»

Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (3:4 ОТ) в первом матче серии Кубка Гагарина.
– Индивидуальные ошибки выбивали нас из ритма.
Но в целом мы играли хорошо. Наш соперник – опытная команда, и такие ошибки нужно исключить.
– Вам не показалось, что ЦСКА вас задавил, забросив третью шайбу? Готов ли был к этому «Локомотив»?
– Мы готовились к таким скоростям. Просто там ЦСКА уже начал рисковать.
– Насколько можно сказать, что вы идеально знаете этот ЦСКА, которым руководили в прошлом сезоне?
– Мы акцентировались на своей игре, прежде всего. И когда ты играешь против хорошей команды, то важно знать, что ты сам делаешь.
Конечно, мы разбирали ЦСКА, но уже достаточно прошло времени. Мы, в первую очередь, хотели контролировать свою игру, – заявил главный тренер «Локомотива».
ЦСКА победил «Локомотив» в овертайме, отыгравшись на 57-й минуте. Соркин забил победный гол