Игорь Никитин: «Локомотив» разбирал ЦСКА, мы играли хорошо. Индивидуальные ошибки выбивали из ритма»

прокомментировал поражение от (3:4 ОТ) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Индивидуальные ошибки выбивали нас из ритма.

Но в целом мы играли хорошо. Наш соперник – опытная команда, и такие ошибки нужно исключить.

– Вам не показалось, что ЦСКА вас задавил, забросив третью шайбу? Готов ли был к этому «Локомотив»?

– Мы готовились к таким скоростям. Просто там ЦСКА уже начал рисковать.

– Насколько можно сказать, что вы идеально знаете этот ЦСКА, которым руководили в прошлом сезоне?

– Мы акцентировались на своей игре, прежде всего. И когда ты играешь против хорошей команды, то важно знать, что ты сам делаешь.

Конечно, мы разбирали ЦСКА, но уже достаточно прошло времени. Мы, в первую очередь, хотели контролировать свою игру, – заявил главный тренер .

ЦСКА победил «Локомотив» в овертайме, отыгравшись на 57-й минуте. Соркин забил победный гол