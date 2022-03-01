Федоров о легионерах ЦСКА: «Все прекрасно понимают, что за ситуация вокруг. Не буду комментировать этот вопрос»

рассказал о победе над (4:3 ОТ) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Была интенсивная, напряженная игра. Очень не хотелось отдавать этот матч, хотя мы уступали 1:2 и 2:3.

Но ребята постарались, вернули ЦСКА в игру. В целом я рад за команду. Мы одержали хорошую победу и забили трудовой гол.

– Где ЦСКА нашел силы после того, как забросил третью шайбу и взвинтил темп?

– Это все-таки профессионалы, не первый раз они проходят через такие трудные ситуации. Нам хотелось бы сохранить это желание, целеустремленность, напористость и в дальнейшем.

– Как забыть об Олимпиаде, перестроившись на ?

– Мы понимали, что ребятам нужен определенный отдых.

Мы сделали им активный отдых, постарались прикинуть нагрузки перед первым матчем плей-офф. А остальные, кто не ездил в Пекин, прошли долгие дни тренировок, готовились к началу матчей в штатном режиме.

– Вам не пришлось уговаривать своих иностранцев, чтобы они не уехали из ЦСКА перед плей-офф?

– Не буду комментировать этот вопрос. Все прекрасно понимают, что за ситуация вокруг.

– Как вам игра вратаря Ивана Федотова?

– Он был задействован по практике, получил тонус. Конечно, у него определенное волнение присутствовало, нужно было перестроиться уже под .

– Почему не играл ?

– К сожалению, у него травма, но мы следим за его процессом восстановления, – заявил главный тренер ЦСКА.