Федоров о легионерах ЦСКА: «Все прекрасно понимают, что за ситуация вокруг. Не буду комментировать этот вопрос»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Андронов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Хоккей

Сергей Федоров рассказал о победе над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Была интенсивная, напряженная игра. Очень не хотелось отдавать этот матч, хотя мы уступали 1:2 и 2:3.

Но ребята постарались, вернули ЦСКА в игру. В целом я рад за команду. Мы одержали хорошую победу и забили трудовой гол.

– Где ЦСКА нашел силы после того, как забросил третью шайбу и взвинтил темп?

– Это все-таки профессионалы, не первый раз они проходят через такие трудные ситуации. Нам хотелось бы сохранить это желание, целеустремленность, напористость и в дальнейшем.

– Как забыть об Олимпиаде, перестроившись на Кубок Гагарина?

– Мы понимали, что ребятам нужен определенный отдых.

Мы сделали им активный отдых, постарались прикинуть нагрузки перед первым матчем плей-офф. А остальные, кто не ездил в Пекин, прошли долгие дни тренировок, готовились к началу матчей в штатном режиме.

– Вам не пришлось уговаривать своих иностранцев, чтобы они не уехали из ЦСКА перед плей-офф?

– Не буду комментировать этот вопрос. Все прекрасно понимают, что за ситуация вокруг.

– Как вам игра вратаря Ивана Федотова?

– Он был задействован по практике, получил тонус. Конечно, у него определенное волнение присутствовало, нужно было перестроиться уже под КХЛ.

– Почему не играл Сергей Андронов?

– К сожалению, у него травма, но мы следим за его процессом восстановления, – заявил главный тренер ЦСКА.

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