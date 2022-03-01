Федоров о легионерах ЦСКА: «Все прекрасно понимают, что за ситуация вокруг. Не буду комментировать этот вопрос»

Сергей Федоров рассказал о победе над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в первом матче серии Кубка Гагарина.
– Была интенсивная, напряженная игра. Очень не хотелось отдавать этот матч, хотя мы уступали 1:2 и 2:3.
Но ребята постарались, вернули ЦСКА в игру. В целом я рад за команду. Мы одержали хорошую победу и забили трудовой гол.
– Где ЦСКА нашел силы после того, как забросил третью шайбу и взвинтил темп?
– Это все-таки профессионалы, не первый раз они проходят через такие трудные ситуации. Нам хотелось бы сохранить это желание, целеустремленность, напористость и в дальнейшем.
– Как забыть об Олимпиаде, перестроившись на Кубок Гагарина?
– Мы понимали, что ребятам нужен определенный отдых.
Мы сделали им активный отдых, постарались прикинуть нагрузки перед первым матчем плей-офф. А остальные, кто не ездил в Пекин, прошли долгие дни тренировок, готовились к началу матчей в штатном режиме.
– Вам не пришлось уговаривать своих иностранцев, чтобы они не уехали из ЦСКА перед плей-офф?
– Не буду комментировать этот вопрос. Все прекрасно понимают, что за ситуация вокруг.
– Как вам игра вратаря Ивана Федотова?
– Он был задействован по практике, получил тонус. Конечно, у него определенное волнение присутствовало, нужно было перестроиться уже под КХЛ.
– Почему не играл Сергей Андронов?
– К сожалению, у него травма, но мы следим за его процессом восстановления, – заявил главный тренер ЦСКА.