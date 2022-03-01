Борис Майоров: «Политика не просто вмешалась в спорт, она им уже вовсю управляет. Надо бороться, мы ни одного пункта в уставе ИИХФ не нарушили»

отреагировал на отстранение России от международных хоккейных турниров.

– Политика сейчас не просто вмешалась в спорт, она им уже вовсю управляет. Но международная федерация хоккея всех переплюнула!

Другие федерации рекомендуют временно не приглашать сборные России на соревнования или требуют, чтобы наши команды вновь выступали там без флага и гимна. А ИИХФ даже членство умудрилось наше приостановить.

От таких «умных решений» просто обалдеть можно! Это же пример для других спортивных федераций.

Если там есть руководители, которые в последнее время косо смотрели на Россию, то теперь у них руки развязаны, и они будут их потирать, кивая на ИИХФ: «Вот мы же не первые, Международная хоккейная федерация Россию раньше исключила. А мы только следуем ее примеру».

– Кстати, Россия уже опротестовала это решение в спортивном арбитраже.

– Правильно, надо бороться. Ведь мы ни одного пункта в уставе ИИХФ не нарушили, в этом я уверен, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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