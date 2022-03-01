Рене Фазель: «Переживаю за российских спортсменов. Надеюсь, все стороны смогут договориться и прекратить безумие»

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Рене Фазель заявил, что переживает за российских спортсменов.

28 февраля на заседании совета ИИХФ было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023.

«Такое решение принято впервые в истории Международной федерации хоккея. Даже во время холодной войны и других войн таких шагов не делалось. Это странно и для меня печальный момент. Мы должны понять: у всех эмоции, все против войны.

Я также очень переживаю за всех российских спортсменов. Надеемся, что все стороны, участвующие в конфликтах, скорее смогут договориться и прекратить все безумие, которое происходит вокруг», – сказал бывший президент ИИХФ.

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