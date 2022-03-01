Медведев об уходе «Йокерита» и Риги из КХЛ: «Лига это преодолеет. Вред будет нанесен латвийскому и финскому хоккею»

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Александр Медведев высказался об уходе из КХЛ «Йокерита» и рижского «Динамо».

«КХЛ преодолеет эту ситуацию, и скорее вред будет нанесен латвийскому и финскому хоккею.

Попирается фундаментальный принцип, что спорт должен быть вне политики. То, что наш хоккей будет развиваться дальше, я нисколько не сомневаюсь.

Что касается отстранения России от международных турниров, то надо посмотреть, как это будет дальше развиваться.

Быть может, за таким решением стоит желание включить Францию в число участников чемпионатов мира», – сказал первый президент КХЛ. 

Отметим, что нынешний президент ИИХФ Люк Тардиф ранее много лет руководил Федерацией хоккея Франции. 

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