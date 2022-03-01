Михайлов об отстранении сборной России: «Нет слов возмущения. Время покажет, что правда на нашей стороне»

Борис Михайлов возмущен решением ИИХФ отстранить сборную России.

28 февраля на заседании совета организации было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023

«Нет слов возмущения. Спорт объединяет людей, политики принимают решения, которые не способствуют укреплению дружбы.

Время покажет, что правда на нашей стороне. Это уже было, будем развивать спорт на местах.

Раз правда на нашей стороне, значит, мы победим. И будет стыдно всем спортсменам, которые выступают против своих же соперников», – сказал двукратный олимпийский чемпион.