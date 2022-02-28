Михайлов о хоккейных санкциях против России: «Спорт всегда был вне политики. Люди, наделенные властью, не хотят общаться друг с другом»

прокомментировал возможное отстранение России от членства в .

– Что я могу сказать? Неприятная новость.

Будет нанесен большой удар по развитию не только нашего, но и мирового хоккея. Это неправильное решение. Спорт всегда был вне политики.

Но люди, которые наделены властью, не хотят общаться друг с другом.

– Что нам делать дальше?

– Продолжать жить, трудиться дальше и развивать спорт в нашей стране, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), турниры 2023-го тоже забирают