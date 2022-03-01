Президент Татарстана о плей-офф: «У «Ак Барса» есть желание вернуть должок за прошлый год»

Рустам Минниханов перед стартом плей-офф КХЛ заявил, что у есть потенциал.

В первом раунде плей-офф клуб сыграет с .

Минниханов обратился к игрокам «Ак Барса» перед стартом серии Кубка Гагарина.

«В плей-офф никогда не бывает легко, все команды хотят выиграть трофей. У нашей команды есть потенциал, и желание вернуть должок за прошлый год.

В том сезоне было такое испытание, немного нам не хватило для выхода в финал. Но вы молодцы, вы команда нашей республики. У нас нет другого пути, мы будем болеть за вас в любой ситуации», – сказал президент Татарстана.

Напомним, в плей-офф-2021 «Ак Барс» уступил «Авангарду» в финале конференции.