Президент Татарстана о плей-офф: «У «Ак Барса» есть желание вернуть должок за прошлый год»

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Рустам Минниханов перед стартом плей-офф КХЛ заявил, что у «Ак Барса» есть потенциал.

В первом раунде плей-офф клуб сыграет с «Авангардом».

Минниханов обратился к игрокам «Ак Барса» перед стартом серии Кубка Гагарина.

«В плей-офф никогда не бывает легко, все команды хотят выиграть трофей. У нашей команды есть потенциал, и желание вернуть должок за прошлый год.

В том сезоне было такое испытание, немного нам не хватило для выхода в финал. Но вы молодцы, вы команда нашей республики. У нас нет другого пути, мы будем болеть за вас в любой ситуации», – сказал президент Татарстана.

Напомним, в плей-офф-2021 «Ак Барс» уступил «Авангарду» в финале конференции.

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