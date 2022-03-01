Роман Ротенберг: «Игроки СКА хорошо подготовлены. У нас есть олимпийский чемпион Гусев, есть персонал, который выигрывал Олимпиаду-2018»

считает, что победа на даст позитивный импульс финским игрокам.

Защитник СКА Микко Лехтонен и нападающий клуба выиграли золото Олимпиады-2022 в составе сборной Финляндии.

СКА в первом раунде плей-офф сыграет с минским «Динамо». Первый матч пройдет 2 марта.

«Думаю, первое олимпийское золото в истории для финских легионеров – это позитивный импульс. Игроки СКА хорошо подготовлены, у нас есть олимпийский чемпион , есть персонал, который выигрывал Олимпиаду в 2018 году. Зная наш опыт победы на Олимпиаде, мы смотрим каждый турнир по отдельности. Каждый спортсмен максимально мотивирован.

Как сказал один известный тренер, спортсмен может радоваться только те пять минут, когда он находится на пьедестале. Когда он с него спускается, то уже должен думать, как готовиться к следующим соревнованиям. Исходим из этого опыта. Сейчас у нас дружный коллектив, все максимально мотивированы», – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о ситуации с легионерами СКА: «Все в порядке, здесь личное дело каждого. Для нас спорт вне политики»