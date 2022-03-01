Гусев о минском «Динамо»: «В плей-офф не бывает слабых команд. СКА надо начинать с первой игры и идти шаг за шагом»

сообщил, что он в хорошем игровом тонусе.

СКА в первом раунде плей-офф сыграет с минским . Первый матч пройдет 2 марта.

– Что думаете о «Динамо»? Какие ожидания от серии?

– Хорошая команда, в плей-офф не бывает слабых, поэтому надо начинать с первой игры и идти шаг за шагом. Да, изучали [видео игры соперника], но не могу озвучить какие-то подробности. Все увидите на игре.

– Если говорить о моральном состоянии, не сильно устали за – у ребят была большая пауза, а вы практически «с колес»?

– Все хорошо, отдохнул пару дней, сейчас готов к плей-офф. Наоборот, думаю, что я в хорошем игровом тонусе.

– Сейчас из многих клубов уезжают легионеры в связи с происходящими событиями. Не беспокоитесь за это?

– Посмотрим, как будет. Мы должны выходить на матчи, играть и побеждать независимо от того, кто будет это делать, – сказал нападающий .