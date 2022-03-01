Ротенберг о вратарях СКА: «У нас все игроки равные, у нас команда. Конкуренция – двигатель прогресса»

Роман Ротенберг сообщил, что Александр Самонов находится в хорошем физическом состоянии.
СКА в первом раунде плей-офф сыграет с минским «Динамо». Первый матч пройдет 2 марта.
– Определились ли с вратарской бригадой?
– У нас все игроки равные, у нас команда. Конкуренция – двигатель прогресса. Заявку сейчас не можем объявлять, завтра все увидите.
Самонов вернулся в очень хорошем состоянии, потренировался, сыграл два периода с «Автомобилистом». В этой ситуации он готов.
Тренировочный процесс продолжается, тренер вратарей работает. Все занимаемся, подводим каждого игрока к общему знаменателю.
Самонов находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, чтобы играть в плей-офф, – сказал главный тренер СКА.