Ротенберг о вратарях СКА: «У нас все игроки равные, у нас команда. Конкуренция – двигатель прогресса»

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Роман Ротенберг сообщил, что Александр Самонов находится в хорошем физическом состоянии.

СКА в первом раунде плей-офф сыграет с минским «Динамо». Первый матч пройдет 2 марта.

– Определились ли с вратарской бригадой?

– У нас все игроки равные, у нас команда. Конкуренция – двигатель прогресса. Заявку сейчас не можем объявлять, завтра все увидите.

Самонов вернулся в очень хорошем состоянии, потренировался, сыграл два периода с «Автомобилистом». В этой ситуации он готов.

Тренировочный процесс продолжается, тренер вратарей работает. Все занимаемся, подводим каждого игрока к общему знаменателю.

Самонов находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, чтобы играть в плей-офф, – сказал главный тренер СКА.

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