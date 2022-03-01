Антон Бурдасов: «СКА сосредоточен на плей-офф. Договорились не обращать на новости внимания. Спорт должен быть вне политики»

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Антон Бурдасов сообщил, что игроки СКА сосредоточены на плей-офф.
 
«Мы сосредоточены на плей-офф. Даже особо не слежу [за другими новостями].

Конечно, я знаю, что сборную отстранили. Но я весь этот сезон посвятил СКА. За сборную не играл. Спорт должен быть вне политики. Мы туда не лезем и не разбираемся.

На наши товарищеские игры приходил почти полный стадион – надеюсь, арена будет максимально забита. И надеемся, это поможет отвлечься от новостей.

Мы в команде договорились, что не будем обращать на новости внимания. Только команда, только плей-офф. Дадим людям позитив, чтобы они могли поболеть за любимую команду и порадоваться», – сказал нападающий СКА.

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