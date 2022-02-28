Тардиф об отстранении России и Беларуси: «ИИХФ – не политическая организация. Но мы обязаны обеспечить безопасность наших турниров»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею сборная Украины Федерация хоккея Украины Политика Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф прокомментировал решение отстранить Россию и Беларуси от международных турниров.

«ИИХФ – это не политическая организация. Мы не можем влиять на решения, связанные с ситуацией на Украине.

Тем не менее, мы обязаны заботиться обо всех наших участниках, поэтому должны сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение наших турниров в безопасной среде.

Я нахожусь на связи с членами Федерации хоккея Украины.

Мы надеемся ради всех украинцев, что этот конфликт разрешится мирным путем и без необходимости дальнейшего насилия», – заявил президент Международной федерации хоккея.

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