Тардиф об отстранении России и Беларуси: «ИИХФ – не политическая организация. Но мы обязаны обеспечить безопасность наших турниров»

Люк Тардиф прокомментировал решение отстранить Россию и Беларуси от международных турниров.

– это не политическая организация. Мы не можем влиять на решения, связанные с ситуацией на Украине.

Тем не менее, мы обязаны заботиться обо всех наших участниках, поэтому должны сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение наших турниров в безопасной среде.

Я нахожусь на связи с членами .

Мы надеемся ради всех украинцев, что этот конфликт разрешится мирным путем и без необходимости дальнейшего насилия», – заявил президент Международной федерации хоккея.