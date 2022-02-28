Россию и Беларусь отстранят от международных турниров до августа (Даррен Дрегер)

Россия и Беларусь не будут играть на международных турнирах до августа.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Сегодня состоялось заседание совета .

На нем, как сообщается, было принято решение отобрать у России право на проведение МЧМ-2022, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Таким образом, Россия не будет участвовать на взрослом ЧМ-2022 в Финляндии, пропустит молодежный женский чемпионат мира, а также перенесенный молодежный чемпионат мира, который должен пройти в августе.

При этом решение о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге будет принято позднее.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионат мира (пока только взрослый, на молодежный есть шанс), турниры 2023-го забирают