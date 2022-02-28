У России отберут МЧМ-2022, ЧМ-2023, вместе с Беларусью исключат из ИИХФ и не пустят на ЧМ-2022 (Iltalehti)

Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ-2022, их исключат из ИИХФ, у россиян заберут турниры.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) подготовила пакет санкции против России и Беларуси в связи с ситуацией на Украине.

По информации Iltalehti, ИИХФ исключит и из состава членов федерации.

Сборные России и Беларуси не будут участвовать в чемпионате мира в Финляндии, который состоится с 13 по 29 мая.

Австрия заменит Россию в группе A, которая проведет свои матчи в Хельсинки, а Франция займет место Беларуси в группе B – игры пройдут в Тампере.

Также игры в Хельсинки будут перенесены с , частично принадлежащей главному тренеру СКА Роману Ротенбергу и председателю совета директоров , президенту СКА Геннадию Тимченко. Оба включены в санкционный список Евросоюза и США.

Кроме того, у России заберут право на проведение молодежного чемпионата мира в декабре 2022 года в Новосибирске и взрослого чемпионата мира в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.

Заседание ИИХФ состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.