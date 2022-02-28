Карандин о словах Гретцки и Гашека: «Мировая политика, в ней все роли расписаны. Западный мир считает нас варварами, переубеждать бесполезно»

Юрий Карандин оценил высказывания Уэйна Гретцки и Доминика Гашека о желании отстранить российских игроков.

– Как восприняли слова великих хоккеистов Уэйна Гретцки и Доминика Гашека о том, что сборная России должна быть отстранена от молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне, а контракты с российскими легионерами НХЛ имеет смысл расторгнуть?

– Спокойно. Санкции нам воткнули везде, хоккей, судя по всему, не исключение. Неприятно, но нужно пережить.

В принципе похожие события разворачивались и в СССР еще в те времена, когда я судил. Были и бойкоты Олимпиад, и холодные войны.

Рецепт тут только один – быть сильными и гнуть свою линию. Как только даем себе слабину – наступает развал, через который прошли в девяностые годы.

– Вы в годы СССР на международных турнирах чувствовали давление?

– Давление было всегда. Но в советское время наш хоккей был мощно представлен в ИИХФ, мы имели серьезное влияние, это чувствовали и судьи, и хоккеисты.

– Удивлены таким политическим прессингом со стороны великих хоккеистов – Гретцки и Гашека?

– Нет, не удивлен. Это мировая политика, в ней все роли заранее расписаны. Западный мир считает нас варварами, тут никуда не деться, переубеждать бесполезно. Так было всегда, – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр.