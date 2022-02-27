Александр Кожевников: «Европейские дурачки будут клевать нашу страну, а американцы делать деньги. Пока Овечкин помогает НХЛ зарабатывать, все будет нормально»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Политика деньги контент Хоккей

Александр Кожевников уверен, что Александра Овечкина оставят в НХЛ.

Ранее бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек порекомендовал приостановить действие контрактов российских хоккеистов в связи с ситуацией на Украине. 

– У вас есть опасения за российских легионеров НХЛ?

– Сила американцев в их умении делать бизнес и в цинизме. Пока Александр Овечкин и другие помогают им зарабатывать деньги, то все будет нормально.

Европейские дурачки будут клевать нашу страну, а американцы делать деньги. И так не только в большом спорте, но и в большой политике.

Кстати, какой же тяжелой оказалась последняя пресс-конференция Овечкина в «Вашингтоне». Александр был очень осторожен, он этим всегда отличался.

Но с таким неспортивным давлением со стороны рекорд Уэйна Гретцки будет очень трудно побить, что мы и видим в последних матчах, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные