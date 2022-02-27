Александр Кожевников: «Европейские дурачки будут клевать нашу страну, а американцы делать деньги. Пока Овечкин помогает НХЛ зарабатывать, все будет нормально»

Александр Кожевников уверен, что Александра Овечкина оставят в НХЛ.
Ранее бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек порекомендовал приостановить действие контрактов российских хоккеистов в связи с ситуацией на Украине.
– У вас есть опасения за российских легионеров НХЛ?
– Сила американцев в их умении делать бизнес и в цинизме. Пока Александр Овечкин и другие помогают им зарабатывать деньги, то все будет нормально.
Европейские дурачки будут клевать нашу страну, а американцы делать деньги. И так не только в большом спорте, но и в большой политике.
Кстати, какой же тяжелой оказалась последняя пресс-конференция Овечкина в «Вашингтоне». Александр был очень осторожен, он этим всегда отличался.
Но с таким неспортивным давлением со стороны рекорд Уэйна Гретцки будет очень трудно побить, что мы и видим в последних матчах, – заявил двукратный олимпийский чемпион.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.