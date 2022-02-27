«На Западе люди тоже зависимы, и политики нагибают спорт и спортсменов». Новиков о призыве Гретцки не пускать Россию на МЧМ

прокомментировал призыв Уэйна Гретцки не пускать Россию на МЧМ.

Лучший бомбардир в истории сделал такое заявление в связи с ситуацией на Украине.

– Что вы думаете о высказываниях , который призвал не пускать сборную России на молодежный чемпионат мира?

– При всей свободе западного мира люди там тоже зависимы, и политики, как мы видим, нагибают спорт и спортсменов.

Я не думаю, что Гретцки вообще интересен этот вопрос. Считаю, ему создали такие условия, что он не смог дать другую оценку. Уэйна Гретцки уважали в СССР и России даже на уровне Канады! Очень плохо, что его вынуждают втягиваться в политику.

А когда наши политики тоже говорят: «Давайте не будем участвовать в Олимпиаде!», я категорически против таких высказываний. Я знаю, что спорт – это труд и что люди мечтают попасть на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Надо беречь спорт. Я призываю к содружеству. Пройдет немного времени, и в спорте найдется много мудрых людей, которые сядут за стол переговоров, – сказал заслуженный тренер России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.