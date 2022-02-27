«На Западе люди тоже зависимы, и политики нагибают спорт и спортсменов». Новиков о призыве Гретцки не пускать Россию на МЧМ

Теги молодежная сборная России Уэйн Гретцки НХЛ молодежный чемпионат мира Юрий Новиков Политика Хоккей

Юрий Новиков прокомментировал призыв Уэйна Гретцки не пускать Россию на МЧМ. 

Лучший бомбардир в истории НХЛ сделал такое заявление в связи с ситуацией на Украине. 

– Что вы думаете о высказываниях Уэйна Гретцки, который призвал не пускать сборную России на молодежный чемпионат мира?

– При всей свободе западного мира люди там тоже зависимы, и политики, как мы видим, нагибают спорт и спортсменов.

Я не думаю, что Гретцки вообще интересен этот вопрос. Считаю, ему создали такие условия, что он не смог дать другую оценку. Уэйна Гретцки уважали в СССР и России даже на уровне Канады! Очень плохо, что его вынуждают втягиваться в политику.

А когда наши политики тоже говорят: «Давайте не будем участвовать в Олимпиаде!», я категорически против таких высказываний. Я знаю, что спорт – это труд и что люди мечтают попасть на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Надо беречь спорт. Я призываю к содружеству. Пройдет немного времени, и в спорте найдется много мудрых людей, которые сядут за стол переговоров, – сказал заслуженный тренер России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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