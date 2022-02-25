Корбан Найт: «Прошлогодняя серия с «Ак Барсом» была одной из самых зрелищных на моей памяти. Думаю, они нас не сильно жалуют – и это взаимно»

дал комментарий перед серией между и «Ак Барсом» в плей-офф .

– Оцени, с чем команда подходит к первому раунду.

– В команде все хорошо. Ребята рады, что воссоединились, и, наверное, кому-то этот перерыв пошел на пользу.

Потому что была возможность подлечить какие-то травмы, немного передохнуть. Сейчас с нетерпением ждем старта плей-офф.

– Как ты провел 1,5 месяца между регуляркой и плей-офф. Понятно, что была Олимпиада, но все-таки, как эмоционально и физически подходишь к плей-офф?

– Пауза была долгая. После того, как мы играли матч в КХЛ последний раз, прошло достаточно времени.

Но все прошло очень быстро из-за Олимпиады и всех связанных с ней мероприятий. Я рад вернуться в команду, я рад быть с партнерами по команде.

Мы все с нетерпением ждем плей-офф. Все замечательно. У нас был замечательных опыт в предыдущем сезоне. Это оставило свой отпечаток и поэтому хочется поскорее начать матчи.

– Пару слов о сопернике, пожалуйста. Есть ли смысл вспоминать прошлогоднюю серию?

– Понятно, что – очень сильная команда. Если вспомнить прошлый год – это была одна из самых зрелищных и напряженных серий на моей памяти, но в их клубе многое поменялось, в нашей команде многое поменялось.

Будет очень напряженное противостояние. Я думаю, что они нас не сильно жалуют – и это взаимно.

Поэтому небольшая неприязнь еще больше подстегнет и сделает эту серию еще более интересной и захватывающей, – сказал канадский нападающий омского клуба.