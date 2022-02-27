«Это все эмоции от незнания. Гретцки – порядочный парень, но они ничего не смотрят, кроме CNN». Кожевников о призыве не пускать Россию на МЧМ

пожалел Гретцки после его призыва не пускать Россию на МЧМ.

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки сделал такое заявление в связи с ситуацией на Украине.

Молодежный чемпионат мира должен состояться в августе в Канаде. Такое решение было принято после отмены начавшегося в прошлом декабре турнира из-за коронавируса.

«Не знает он ничего, не знает истории. Он где живет? Если б он знал хоть что-то... он порядочный парень.

Они, кроме CNN, ничего не смотрят. Вот, откуда они получают информацию. Друзей близких здесь нет. Удивляться здесь нечему.

Думаю, в хоккея есть здравые люди, а у Гретцки это все идут эмоции от незнания», – сказал Кожевников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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