«Это все эмоции от незнания. Гретцки – порядочный парень, но они ничего не смотрят, кроме CNN». Кожевников о призыве не пускать Россию на МЧМ

Теги молодежная сборная России Уэйн Гретцки молодежный чемпионат мира Федерация хоккея Канады Александр Кожевников Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников пожалел Гретцки после его призыва не пускать Россию на МЧМ. 

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки сделал такое заявление в связи с ситуацией на Украине. 

Молодежный чемпионат мира должен состояться в августе в Канаде. Такое решение было принято после отмены начавшегося в прошлом декабре турнира из-за коронавируса. 

«Не знает он ничего, не знает истории. Он где живет? Если б он знал хоть что-то... он порядочный парень.

Они, кроме CNN, ничего не смотрят. Вот, откуда они получают информацию. Друзей близких здесь нет. Удивляться здесь нечему.

Думаю, в Федерации хоккея есть здравые люди, а у Гретцки это все идут эмоции от незнания», – сказал Кожевников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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