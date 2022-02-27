«Пока бомбы на Белград летели, Гашек тихо зарабатывал свои миллионы». Кожевников о призыве чеха приостановить контракты россиян в НХЛ

Теги Спартак происшествия Баффало Доминик Гашек НХЛ КХЛ Александр Кожевников Политика деньги Хоккей

Александр Кожевников ответил на призыв Доминика Гашека.

Бывший чешский вратарь предложил НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов.

– Знаменитый голкипер Доминик Гашек порекомендовал изгнать из НХЛ всех российских легионеров.

– Нет вопросов, Гашек – великий вратарь, пусть он, насколько я знаю, в последний год изнутри разваливал мой любимый «Спартак». Но тоже, видимо, из категории «си-эн-эн-щиков», таких в Восточной Европе немало.

Я считаю, что если бы чех в те годы, когда бомбили соседнюю с ним Югославию, перестал бы крутить в воротах свои «вертушки», пошел бы к руководству своего «Баффало» и сказал бы, что отказывается играть за американский клуб из-за бомбежек НАТО, то сегодня к его словам отнесся бы серьезно.

Но этого не произошло: пока бомбы на Белград летели, чех тихо зарабатывал свои миллионы. Поэтому сегодня отношусь к нему как к «просто сволочи», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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