ответил на призыв .

Бывший чешский вратарь предложил приостановить действие контрактов российских хоккеистов.

– Знаменитый голкипер Доминик Гашек порекомендовал изгнать из НХЛ всех российских легионеров.

– Нет вопросов, Гашек – великий вратарь, пусть он, насколько я знаю, в последний год изнутри разваливал мой любимый . Но тоже, видимо, из категории «си-эн-эн-щиков», таких в Восточной Европе немало.

Я считаю, что если бы чех в те годы, когда бомбили соседнюю с ним Югославию, перестал бы крутить в воротах свои «вертушки», пошел бы к руководству своего и сказал бы, что отказывается играть за американский клуб из-за бомбежек НАТО, то сегодня к его словам отнесся бы серьезно.

Но этого не произошло: пока бомбы на Белград летели, чех тихо зарабатывал свои миллионы. Поэтому сегодня отношусь к нему как к «просто сволочи», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.