«Типичное дитя 90-х. Попался на оголтелую пропаганду, надо таких людей лечить!» Кожевников о Задорове и его реплике «Нет войне»

жестко ответил на реплику «Нет войне».

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал высказывание защитника против военных действий.

– Таких, как Задоров, у нас в хоккее, к счастью, немного, у вас, в журналистике и так называемом шоу-бизнесе, их, вижу, побольше. Это типичное дитя девяностых, которое не знает всех плюсов и минусов эпохи СССР и которое воспитывалась на обломках страны.

Для него то, что показывает CNN с BBC, то и истина. Мыслительного процесса – нуль. К сожалению, в нынешнем поколении детей инстаграма таких тоже немало.

– Это философия, Александр Викторович. А что конкретно скажете Задорову?

– Мы – люди советских поколений, привыкли все ставить под сомнение, читать и строчки, и между строк. Посоветую Никите взять у нас хотя бы критическое мышление.

Считаю, что для начала тому же Задорову, да и многим легионерам имеет смысл послушать проповедь отца Андрея Ткачева: «Война не начинается, война заканчивается. И тот, кто не знал, что она началась и давно идет, тот просто сволочь».

Если бы Задоров вывешивал свои «но уор» в те годы, когда бомбили Донбасс и заживо сжигали людей в Одессе, у меня сегодня в эти тяжелые дни не возникло бы к нему вопросов. Но для людей с одной извилиной того, чего не существует в CNN, не существует и в природе. И это касается не только Задорова, но и всех его братьев по разуму.

Посмотрел вчера пару американских и европейских телеканалов. Я в шоке! Везде только одна точка зрения, людей просто зомбируют, нас даже не пытаются понять, мы для них изначально варвары! Не удивлен, что Задоров попался на эту оголтелую пропаганду. Надо таких людей лечить! – сказал Кожевников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.