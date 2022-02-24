Потанин о сборной: «Хотел бы более агрессивную и креативную игру. Мы поменялись ролями – теперь финны играют искрометно»

надеется видеть атакующий хоккей в исполнении сборной России.

– Что вы скажете о работе тренерского штаба? забила только 13 голов в шести матчах. Пять из них – в проходном матче с чехами, еще один гол швейцарцы забили себе сами, еще одна шайба – в пустые ворота. А самые яркие наши форварды на этой стояли на лавке – Жамнов, Федоров, атакующий защитник Гончар, на трибуне сидел Ковальчук. И в состав взяли тех, кто будет биться-бороться, отцепив лучших бомбардиров .

– Это деликатная история – рассуждать со стороны, что происходит в тренерской кухне. Да, кого-то из ярких игроков КХЛ не взяли. Но, может, сами хоккеисты не показывали такой уровень? Мне кажется, в прошлом сезоне сильнее, чем сейчас, выглядели Шалунов, Толчинский, Окулов. Другие фамилии можно тоже назвать. Может, в этом дело?

И выскажу пожелание как болельщик. Я бы хотел ждать от нашей сборной более агрессивную и креативную игру, к которой привык. Я с детства за нашими смотрел.

Мы всегда играли в атакующий, интересный, комбинационный хоккей. Это чехи сушили игру. Да, мы трижды проигрывали ЧССР чемпионаты мира, когда я был подростком. Но я болел за наших всей душой и получал от игры сборной СССР самые положительные эмоции.

А сейчас мы как-то поменялись ролями. Теперь финны играют искрометно. Уступали шведам со счетом 0:3, но победили в овертайме. Проигрывали нам в финале, когда забил Григоренко, но вытащили и этот матч. Понимаете, финны даже не расстроились!

Продолжили давить, играть в свой хоккей. Не сбились на навал, комбинировали, играли в свое удовольствие. А наши ребята только боролись. Но это ведь хоккей, а не борьба!

Я понимаю, что без работы на площадке нельзя. Но надо как-то добавить творчества, агрессии, драйва. Что ж, пусть тренеры решают. Они – ребята вдумчивые, молодые. Я почти всех знаю лично – и Жамнова, и Федорова… Они – выдающиеся хоккеисты, знатоки своего дела.

У них есть свое видение, взгляд на хоккей. Еще бы настроение добавить в игру. Может, поэтому в Пхенчхане в составе были такие мастера как Дацюк и Ковальчук, которые создавали определенный настрой на лавке и вселяли уверенность в остальных, – заявил президент компании «Норникель» и глава попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги.

Советская система задала вредный вектор нашему хоккею. Сейчас мы встаем на те же рельсы – и едем в стену