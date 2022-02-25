Крикунов о «Йокерите»: «Спасибо пусть скажут, что стали олимпийскими чемпионами – и до свидания. Они нам хуже не сделают точно»

высказался о том, что снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

«Это решение правительства Финляндии, силой не удержать. Пусть уходят, они нам хуже не сделают точно.

Спасибо пусть скажут, что стали олимпийскими чемпионами – и до свидания. Теперь, может быть, добавится команда.

«Спартак» автоматически прошел в следующий раунд, получается, можно «Торпедо» заявить, чтобы вместо них сыграли.

Снимется ли с ? Не знаю, все может быть. У них же европейская солидарность», – сказал главный тренер рижского клуба.