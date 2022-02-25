Курри о решении «Йокерита»: «Мир переживает трудные времена. Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации»

считает, что мир переживает действительно трудные времена.

Сегодня, 25 февраля, «Йокерит» уведомил КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

Курри является генеральным менеджером финского клуба.

«Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще в четверг утром. Однако в соответствии с политикой КХЛ я должен был провести переговоры с лигой. Вот почему мы, к сожалению, можем сообщить об этом только сейчас.

Мир сейчас переживает действительно трудные времена. Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации.

Мы надеемся, что мирное решение будет найдено в ближайшее время», – сказал генеральный менеджер .

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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