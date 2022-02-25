Алексей Морозов: «Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен политическими причинами»

Алексей Морозов высказался о решении «Йокерита» отказаться от участия в плей-офф КХЛ.
Сегодня, 25 февраля, финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
«Нам очень жаль терять «Йокерит» – сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем.
«Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно.
Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», – сказал президент КХЛ.
В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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