Алексей Морозов: «Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен политическими причинами»

высказался о решении «Йокерита» отказаться от участия в плей-офф КХЛ.

Сегодня, 25 февраля, финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

«Нам очень жаль терять – сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем.

«Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно.

Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», – сказал президент .

В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со в первом раунде плей-офф.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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