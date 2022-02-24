Ротенберг о плей-офф: «У нас есть многолетний опыт таких матчей. СКА может играть лучше с точки зрения реализации, есть над чем работать во всех зонах»

рассказал о победе СКА над (4:2) в контрольном матче.

– Хорошая игра. Нужно отдать должное сопернику, который играл очень самоотверженно и создал много трудностей, которые нам пришлось преодолевать.

Ребята молодцы, выполнили установку. Нам есть над чем работать. Продолжаем готовиться к плей-офф.

– Вы прошли немало плей-офф в роли генерального менеджера. Что для вас изменилось сейчас, когда вы главный тренер?

– Впереди еще один матч, подготовка продолжается.

У нас есть многолетний опыт таких матчей. Конечно, нужно серьезно поработать, укрепить командный дух. Думаю, к плей-офф мы будем готовы.

– Две результативные победы, заброшено восемь шайб. Это придает уверенности перед плей-офф?

– Нет предела совершенству. Продолжаем работать над деталями. Сегодня забили четыре, но с точки зрения реализации можем играть лучше.

Нужно еще больше забивать, есть над чем работать во всех зонах. Конечно, нас радует результативность, две победы. Ребята молодцы.

– Сегодня стало известно, что «Йокерит» может сняться к плей-офф, тогда соперник СКА изменится. Влияет ли это на подготовку?

– Мы работаем по ситуации, по факту.

Будем готовы встречаться с любым соперником, но сейчас наш соперник – минское . Другой информации у нас нет.

– Первый номер на плей-офф – . Кто будет вторым вратарем?

– Этот вопрос мы еще обсудим, есть еще матч с «Торпедо». Игра покажет.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и поддержали нас. Огромное спасибо, ждем на игре против «Торпедо», – заявил главный тренер .