Ротенберг о плей-офф: «У нас есть многолетний опыт таких матчей. СКА может играть лучше с точки зрения реализации, есть над чем работать во всех зонах»

Роман Ротенберг рассказал о победе СКА над «Автомобилистом» (4:2) в контрольном матче.
– Хорошая игра. Нужно отдать должное сопернику, который играл очень самоотверженно и создал много трудностей, которые нам пришлось преодолевать.
Ребята молодцы, выполнили установку. Нам есть над чем работать. Продолжаем готовиться к плей-офф.
– Вы прошли немало плей-офф в роли генерального менеджера. Что для вас изменилось сейчас, когда вы главный тренер?
– Впереди еще один матч, подготовка продолжается.
У нас есть многолетний опыт таких матчей. Конечно, нужно серьезно поработать, укрепить командный дух. Думаю, к плей-офф мы будем готовы.
– Две результативные победы, заброшено восемь шайб. Это придает уверенности перед плей-офф?
– Нет предела совершенству. Продолжаем работать над деталями. Сегодня забили четыре, но с точки зрения реализации можем играть лучше.
Нужно еще больше забивать, есть над чем работать во всех зонах. Конечно, нас радует результативность, две победы. Ребята молодцы.
– Сегодня стало известно, что «Йокерит» может сняться к плей-офф, тогда соперник СКА изменится. Влияет ли это на подготовку?
– Мы работаем по ситуации, по факту.
Будем готовы встречаться с любым соперником, но сейчас наш соперник – минское «Динамо». Другой информации у нас нет.
– Первый номер на плей-офф – Ларс Юханссон. Кто будет вторым вратарем?
– Этот вопрос мы еще обсудим, есть еще матч с «Торпедо». Игра покажет.
Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и поддержали нас. Огромное спасибо, ждем на игре против «Торпедо», – заявил главный тренер СКА.