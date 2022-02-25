Ерыкалов о матче «Ак Барс» – «Нефтехимик»: «Слышал, что Квартальнов настоял на отсутствии трансляции. Его потрясывает перед серией с «Авангардом»

Журналист Дмитрий Ерыкалов высказался об отсутствии трансляции матча «Ак Барс» – «Нефтехимик».

«Слышал смешную историю о том, что на отсутствии трансляции настоял Квартальнов, которого нехило так потрясывает перед серией с «Авангардом». Ох уж эти шпионы Хартли, которые так и норовят подсмотреть гениальные схемы Дмитрия Вячеславовича. И вообще по первоначальной задумке коуча «Ак Барса» они с «Нефтехимиком» должны были отрабатывать большинство и меньшинство. Как это выглядел бы – смутно представляю. Добровольно садились бы на скамейку штрафников? В общем, весело.

А у «Сибири» сегодняшняя открытая тренировка только наполовину была открытой. В какой-то момент телевизионщиков настоятельно попросили отвернуть камеры от льда. Просьба, разумеется, исходила от Андрея Мартемьянова. 19-й век, ей-богу.

Наблюдаешь за этими шпионскими играми в КХЛ и грешным делом думаешь, что тренеры действительно готовят друг другу сюрпризы, тактические новшества. А потом команды выходят на лед и начинается: одни по борту выбрасывают шайбу, другие вбрасывают. И все похожи друг на друга как близнецы-братья. Кризис идей.

Скрывай не скрывай, а чашку возьмет тот, кто больше бросков переблокирует», – написал Ерыкалов.

Товарищеский матч «Ак Барс» – «Нефтехимик» состоится сегодня. Начало – в 17:00 по московскому времени.