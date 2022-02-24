Альберт Яруллин: «Главная цель для «Трактора» – это Кубок Гагарина. Как Всевышний пожелает, так и будет»

прокомментировал подготовку «Трактора» к плей-офф .

«Настрой у команды очень хороший. Задача и амбиции высокие. Осталось только показать все на деле.

Долгое время не играли, но мы в хорошей эмоциональной, ментальной и физической форме. Контрольные матчи с «Магниткой» – это репетиция перед плей-офф.

Не было пяти ребят, которые выступали на Олимпийских играх. Но сейчас все вернулись, в команде все друг друга знают и понимают.

Это не как после летнего отпуска. Поэтому не думаю, что из-за паузы будут проблемы. Не в первый раз, когда месячный простой из-за Олимпиады.

Говорить удобный или неудобный соперник – это неправильно со спортивной точки зрения. очень хорошо проводит сезон, и у нас с ним нелегкие матчи были. Надеяться на проходные матчи точно не стоит. Очень серьезно настраиваемся, в плей-офф совсем другая игра.

Этот трофей [Кубок Континента] никому не достался. Это независящие от нас моменты, что тут расстраиваться. Надо просто принять ситуацию.

Естественно, главная цель для – это . Мы ставим перед собой самые высокие задачи. Нам все по силам. И главное – воплотить это. Как Всевышний пожелает, так и будет», – заявил защитник челябинского клуба.