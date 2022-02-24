Альберт Яруллин: «Главная цель для «Трактора» – это Кубок Гагарина. Как Всевышний пожелает, так и будет»

Альберт Яруллин прокомментировал подготовку «Трактора» к плей-офф КХЛ.
«Настрой у команды очень хороший. Задача и амбиции высокие. Осталось только показать все на деле.
Долгое время не играли, но мы в хорошей эмоциональной, ментальной и физической форме. Контрольные матчи с «Магниткой» – это репетиция перед плей-офф.
Не было пяти ребят, которые выступали на Олимпийских играх. Но сейчас все вернулись, в команде все друг друга знают и понимают.
Это не как после летнего отпуска. Поэтому не думаю, что из-за паузы будут проблемы. Не в первый раз, когда месячный простой из-за Олимпиады.
Говорить удобный или неудобный соперник – это неправильно со спортивной точки зрения. «Нефтехимик» очень хорошо проводит сезон, и у нас с ним нелегкие матчи были. Надеяться на проходные матчи точно не стоит. Очень серьезно настраиваемся, в плей-офф совсем другая игра.
Этот трофей [Кубок Континента] никому не достался. Это независящие от нас моменты, что тут расстраиваться. Надо просто принять ситуацию.
Естественно, главная цель для «Трактора» – это Кубок Гагарина. Мы ставим перед собой самые высокие задачи. Нам все по силам. И главное – воплотить это. Как Всевышний пожелает, так и будет», – заявил защитник челябинского клуба.