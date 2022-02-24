Никита Тертышный: «Говорят, что «Трактор» проиграл «Нефтехимику» два последних матча. Остается проверить, кто на что способен»

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Никита Тертышный рассказал о подготовке к серии с «Нефтехимиком».

«Наконец-то мы закончили тренироваться. Эти три недели, не побоюсь этого слова, были сборами. Все ребята готовы. У нас в команде нет человека, который готов был бы сдаться.

Все думают только о предстоящих важных играх. Рад, что закончилась эта часть подготовки, потому что мы хотим играть в хоккей, а болельщикам не терпится уже увидеть матчи. 

Я бы не сказал, что мы плохо играли с «Нефтехимиком» в сезоне и что это неудобный соперник. Мы не провели один матч, и, может быть, мы бы его выиграли и счет в регулярном чемпионате был бы 2-2.

Все говорят о том, что «Трактор» проиграл этому сопернику два последних матча, но не надо задумываться об этом. «Нефтехимик» – быстрая и боевая команда. И мы, и соперник готовились.

Остается только проверить, кто на что способен. Это как предвкушение перед экзаменом в школе. Ощущение, будто ты знаешь, что будет трудно, а ты готовился к этому и хочешь показать себя сам. Мы готовы к плей-офф», – заявил нападающий челябинского клуба.

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