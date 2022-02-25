Генменеджер «Авангарда» о «Йокерите»: «Политика выходит на первый план. КХЛ нужно сфокусировать внимание на российских клубах»

Алексей Волков считает, что КХЛ нужно сфокусировать внимание на российских клубах.

Сегодня, 25 февраля, «Йокерит» уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

Генменеджер «Авангарда» отметил, что ему сложно объяснить решение финского клуба.

«С удовольствием бы ответил на этот вопрос, но я не могу объяснить, с чем это связано.

Все понимают события последних дней. Политика выходит на первый план. Не в моей компетенции объяснять, почему «Йокерит» так сделал.

Решение связано с последними событиями в мире, и как-то объяснить их сложно.

В дальнейшем лиге нужно сфокусировать внимание на российских клубах. Чтобы КХЛ прирастала не только европейскими клубами, но и возрождали свое историческое прошлое наши клубы, которые имели большую роль», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

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