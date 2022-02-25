Борис Миронов: «Никишин покажет лучшую игру в плей-офф, думаю. Когда, может быть, выиграем Кубок, сделаем банкет в связи с серебром на Олимпиаде»

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Борис Миронов ожидает от Александра Никишина хорошей игры в плей-офф КХЛ.

«Никишин провел сегодня первую тренировку, утром прошел УМО (углубленное медицинское обследование – прим.). Нормально себя чувствует, отдохнул два дня.

Думаю, что после Олимпиады этого достаточно. Это молодой спортсмен, ему легче держать себя в форме.

Ему надо было отдохнуть, не было совсем отдыха после чемпионата, поэтому дали отдохнуть. Я думаю, что покажет свою лучшую игру в плей-офф. Ждем от него хорошей игры.

Все ребята хорошо встретили, поздравили с серебром. Ребята очень хорошо к этому отнеслись.

Думаю, что после сезона, когда, может быть, выиграем кубок, возможно, сделаем банкет ребятам в связи с серебром.

Но сейчас все силы и концентрация направлены на первую игру, поэтому готовимся», – заявил главный тренер «Спартака».

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