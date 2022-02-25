Никишин о «Спартаке»: «Сделаю банкет команде в связи с серебром Олимпиады. Ребята поддерживали, надо поблагодарить»

Теги Спартак Сборная России по хоккею КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир ТАСС Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин хочет устроить банкет для одноклубников по окончании сезона.

Защитник «Спартака» намерен отблагодарить игроков команды за поддержку во время выступления на Олимпиаде-2022.

Напомним, российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале.

«Я думаю, что обязательно по окончании сезона сделаю банкет команде в связи с серебром, все-таки все ребята поддерживали, мне было настолько приятно. Такая поддержка дорогого стоит, надо поблагодарить ребят.

Физически я чувствую себя отлично, больше морально и психологически [устал] из-за того, что эмоции выплеснул, почти максимально все, что мог, все-таки полуфинал и финал дались очень тяжело. Я считаю, что там больше не физически, а морально устаешь, к примеру, в матче со шведами переживали больше всего, эмоций ушло столько. Хорошо, что был выходной перед игрой с финнами», – сказал защитник сборной России и «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные