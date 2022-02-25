Никишин о «Спартаке»: «Сделаю банкет команде в связи с серебром Олимпиады. Ребята поддерживали, надо поблагодарить»

Александр Никишин хочет устроить банкет для одноклубников по окончании сезона.

Защитник «Спартака» намерен отблагодарить игроков команды за поддержку во время выступления на Олимпиаде-2022.

Напомним, российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале.

«Я думаю, что обязательно по окончании сезона сделаю банкет команде в связи с серебром, все-таки все ребята поддерживали, мне было настолько приятно. Такая поддержка дорогого стоит, надо поблагодарить ребят.

Физически я чувствую себя отлично, больше морально и психологически [устал] из-за того, что эмоции выплеснул, почти максимально все, что мог, все-таки полуфинал и финал дались очень тяжело. Я считаю, что там больше не физически, а морально устаешь, к примеру, в матче со шведами переживали больше всего, эмоций ушло столько. Хорошо, что был выходной перед игрой с финнами», – сказал защитник сборной России и «Спартака».