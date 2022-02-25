Шестеркин о голе Овечкина за 1:02 до конца матча: «Обидно пропускать в конце игры. Нужно всегда доводить дело до конца»

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Игорь Шестеркин считает, что «Рейнджерс» одержали заслуженную победу над «Вашингтоном».

Россиянин отразил 36 бросков из 37 в матче чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:1).

За 1:02 до конца третьего периода его ворота поразил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Обидно пропускать в конце игры. Неважно, пропускал ли я до этого по ходу матча или нет. Нужно всегда доводить дело до конца. И очень важно выигрывать именно последние пять минут встречи, либо играть на ничью.

Сегодня мы очень хорошо сыграли перед воротами, прекрасно действовали в меньшинстве и одержали заслуженную победу всей командой», – сказал вратарь «Рейнджерс».

Шестеркин – 2-я звезда матча с «Вашингтоном»: 36 сэйвов из 37, 25-я победа в сезоне

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