Галлан о Шестеркине: «Получил удовольствие от попытки забить. Если бы мы пропустили после проброса, никто бы его не упрекнул»

отреагировал на попытку вратаря забить гол в матче с «Оттавой».

«Он делает это [обращается с клюшкой], возможно, лучше любого голкипера в лиге. В данном моменте у него было пространство и ему никто не мешал.

Даже если бы мы пропустили после проброса, который в итоге случился, никто не сказал бы ему ни слова упрека.

Он выиграл для нас много матчей, мы ему доверяем.

Я, откровенно говоря, получил удовольствие от его попытки забить и, наверное, больше всех жалел, что шайба не залетела в ворота.

Игорь был великолепен с первого матча в . Он ключевой игрок нашей команды. Когда у нас не идут дела, он способен нас вытащить в одиночку», – заявил главный тренер «Рейнджерс».

Российский голкипер был близок к заброшенной шайбе в конце третьего периода, но после броска от своих ворот промахнулся.