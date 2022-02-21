Райан Строум: «Гол Шестеркина – лишь вопрос времени. Он лучший распасовщик, нежели 75-80% ребят в «Рейнджерс»

уверен, что вратарь скоро забьет гол в матче .

Российский голкипер был близок к заброшенной шайбе в игре с «Оттавой» (2:1) в конце третьего периода, но после броска от своих ворот промахнулся.

«Надо было слышать звук на нашей скамейке: он все нарастал и становился все более восторженным по мере того, как шайба подползала к воротам «Оттавы».

Но гол от Шестеркина – это лишь вопрос времени, это я вам точно говорю.

И надо сказать, он не только стремится стать вратарем-бомбардиром, но и умеет блестящим пасом создать отрыв для кого-то форвардов.

Более того, уверен, что он лучший распасовщик, нежели 75-80 процентов ребят в нашей команде. Полагаю, никто из нас не будет с этим спорить», – заявил Строум.