Прохоров о молодежи: «У нас цель – выиграть МЧМ, и в сборной всего 2-3 младших игрока. То же и в клубах. Тут или результат, или вырастить личность»

считает, что курс на победы на молодежном уровне мешает развитию звезд.

Вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали поделился мнением о разнице подходов к привлечению молодых игроков.

«Команда МХЛ – это только инструмент для достижения цели. Если, конечно, цель – не медали в МХЛ, а подготовка качественных игроков для главной команды. Другая ситуация, когда команда КХЛ в плей-офф подтягивает молодых ребят, которые, может, и не помогут выиграть, но зато «поварятся в этом месиве». Все зависит от главной цели, которую ставят в той или иной команде.

Например, на молодежном чемпионате мира мы видим у Канады, США, Финляндии, Швеции – смешанные составы, в которых разброс возрастов в два года. И младшие – которых зачастую половина состава – играют наравне со старшими. Все будут биться за результат, но в первую очередь для федераций этих стран важнее дать потенциальной звезде пройти максимальную подготовку на этом этапе – он сыграет на двух, может быть и на трех, чемпионатах.

У нас же главная цель – выиграть. И потому у нас в сборной обычно только 2-3 игрока младшего возраста. То же самое и в клубных системах, в их молодежных командах.

Или ты хочешь видеть командный результат, или – вырастить личность. Работаешь с командой, или – с игроком. Мы понимаем, что в молодежной команде под три десятка хоккеистов, но основное внимание следует обращать на тех, кто потенциально будет играть наверху.

Остальные, к сожалению, лишь подносящие снаряды для них. Как бы цинично это ни звучало, но далеко не все пробьются в КХЛ: кто сильнее, тот и выжил. Таков профессиональный спорт», – сказал Прохоров.